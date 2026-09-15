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Экономика и бизнес

Более 5 000 торговых точек в Казахстане принимают оплату цифровыми активами

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:27 Фото: Zakon.kz
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о расширении возможностей оплаты цифровыми активами в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в стране цифровые активы начинают использовать для повседневных платежей.

"Совместно с Binance Kazakhstan и Alatau City Bank запущена возможность оплаты товаров и услуг цифровыми активами. Пользователь оплачивает покупку через QR-код цифровыми активами, продавец получает тенге. Сегодня этот сервис доступен в более чем 5 000 торговых точек по всему Казахстану. Уже проведено более 100 транзакций. На следующем этапе планируется интеграция с Halyk Bank, Freedom Pay и Tarlan", – продолжил Гиззат Байтурсынов.

Также прорабатывается внедрение стейблкоина, привязанного к тенге, для повседневных платежей.

Ранее стало известно, международные платежи в Казахстане хотят перевести на стейблкоины.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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