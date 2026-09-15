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Общество

Сотрудник акимата Алматы подделал отчет о работе при помощи ИИ – комментарий Минцифры

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 12:22 Фото: Zakon.kz
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов 15 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал случай использования сотрудником акимата технологий ИИ для поддельного отчета о проделанной работе, передает корреспондент Zakon.kz.

Из соцсетей ранее стало известно, что в Алматы сотрудник акимата не убрал мусор, и дополнил отчет созданными при помощи ИИ фотографиями, где был запечатлен "убранный" мусор.

"По поводу сотрудника акимата: здесь не вина искусственного интеллекта, здесь искусственный интеллект выступает, как инструмент. Необходимо обратиться к человеку, который эту работу не сделал, по какой причине. А ИИ – здесь чисто инструмент, его можно использовать в хороших целях, а можно и в таких. Мне больше нечего добавить", – сказал Байтурсынов.

Ранее в Минцифры прокомментировали возможность появления в Казахстане четвертого сотового оператора.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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