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Общество

Расширять сферу использования цифрового тенге будут в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 13:05 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 15 сентября 2026 года на заседании правительства поручил расширить сферу использования цифрового тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что создание цифрового тенге является одним из наиболее значимых направлений.

"Данный проект реализуется как элемент модернизации платежной инфраструктуры и повышения эффективности финансовой системы. В отличие от криптовалют цифровой тенге является централизованной цифровой валютой, выпускаемой Национальным банком. То есть это законное платежное средство", – сказал Бектенов.

По его словам, важным результатом применения цифрового тенге является повышение эффективности государственных расходов.

"Цифровой тенге может стать инструментом развития цифровых финансовых сервисов. Возможность заключения цифровых договоров откроет перспективы для автоматизации расчетов в государственных закупках и корпоративных операциях. Министерству финансов совместно с Национальным банком и другими заинтересованными сторонами необходимо проработать все возможные меры для расширения использования цифрового тенге", – добавил премьер.

Ранее Бектенов поручил защитить казахстанцев от новых видов мошенничества в криптосфере.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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