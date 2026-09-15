Газ и уголь будут использовать в Казахстане для работы майнинговых центров

Премьер-министр Олжас Бектенов 15 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в сфере развития майнинговой деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что Казахстан по итогам 2025 года вошел в топ-10 в мире по доле участия в глобальном майнинге биткоина.

"Сейчас наш приоритет должен быть акцентирован уже не на количественном росте майнинговых мощностей. Государственная политика в этой сфере должна двигаться к формированию более качественной модели функционирования с обеспечением контроля энергопотребления, прозрачным налогообложением и интеграцией отрасли в мировую цифровую экономику. Министерству искусственного интеллекта совместно с Ассоциацией блокчейн и майнинга и заинтересованными госорганами поручаю выработать дополнительные меры по дальнейшему развитию этой отрасли", – поручил премьер.

Кроме того, по его словам, необходимо сформировать полноценную индустрию цифрового майнинга, состоящую из биржи, цифровых инструментов, токенизации, хранения активов, платежных решений.

"Министерству энергетики совместно с Министерством искусственного интеллекта проработать механизм использования газовой и угольной генерации для обеспечения деятельности майнинговых центров", – заключил Бектенов.

Ранее мы писали, что в Казахстане будут расширять сферу использования цифрового тенге.