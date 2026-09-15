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Общество

Погода испортится в ряде регионов Казахстана: прогноз на 16 сентября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 18:08 Фото: unsplash
В среду, 16 сентября 2026 года, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона. В этих регионах, как отмечают синоптики РГП "Казгидромет", ожидается преимущественно сухая погода, сообщает Zakon.kz.

При этом на западе, севере, востоке и юго-востоке страны из-за прохождения атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода. В отдельных регионах пройдут дожди с грозами.

"По всей республике прогнозируется усиление ветра. На севере и северо-западе страны ночью и утром местами ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность. Она прогнозируется в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, областях Абай и Жетысу, а также в отдельных районах Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Алматинской областях, области Улытау, а также в отдельных районах Карагандинской области, области Абай, Жетысу, Атырауской и Мангистауской областей.

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Детальный прогноз на три дня – с 15 по 17 сентября 2026 года – по всей стране можно прочитать по той ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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