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Общество

От +6°С ночью до +32°С днем: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 сентября

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:06 Фото: unsplash
Подробный прогноз погоды на 16, 17 и 18 сентября 2026 года в трех крупнейших городах Казахстана предоставили синоптики РГП "Казгидомет", сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 16 сентября: переменная облачность. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
  • 17 сентября: переменная облачность. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
  • 18 сентября: переменная облачность. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.

Алматы

  • 16 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.
  • 17 сентября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.
  • 18 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С.

Шымкент

  • 16 сентября: переменная облачность. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
  • 17 сентября: переменная облачность. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
  • 18 сентября: переменная облачность. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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