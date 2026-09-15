От +6°С ночью до +32°С днем: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 сентября

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Подробный прогноз погоды на 16, 17 и 18 сентября 2026 года в трех крупнейших городах Казахстана предоставили синоптики РГП "Казгидомет", сообщает Zakon.kz.

Астана 16 сентября: переменная облачность. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

17 сентября: переменная облачность. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.

18 сентября: переменная облачность. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С. Алматы 16 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

17 сентября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.

18 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +27+29°С. Шымкент 16 сентября: переменная облачность. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

17 сентября: переменная облачность. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

18 сентября: переменная облачность. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. Материал по теме Непогода ударит по Казахстану: объявлено штормовое предупреждение Детальный прогноз на три дня – с 15 по 17 сентября 2026 – по всей стране, можно прочитать по той ссылке.

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