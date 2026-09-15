На Казахстан надвигается непогодный удар: объявлено штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 16 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области днем на западе, севере и юге ожидаются небольшой дождь, гроза. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем небольшой дождь, гроза и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау и Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области и Караганде сохраняется высокая пожарная опасность, на западе региона – чрезвычайная.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере и в центре порывы 15-18 м/с. В Актобе днем порывы до 15 м/с.

В Алматинской области в предгорных и горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на востоке и в горах порывы 15-20 м/с. На большей части региона чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Алматы высокая пожарная опасность, в Конаеве – чрезвычайная. В горах Иле Алатау кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, днем с порывами 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске дождь, гроза, ветер юго-западный, днем с порывами 15-20 м/с.

В Туркестанской области на западе ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе и в горных районах порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, ночью и утром на западе – туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. На юге и востоке высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью дождь, гроза, днем ветер западный, северо-западный с порывами 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью на севере дождь, гроза, днем на севере, востоке и в центре дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке и в центре порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем дождь, гроза, ветер северо-западный с порывами 15-20 м/с, высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе – чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на северо-западе ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на севере и востоке 15-20 м/с. По области и в Усть-Каменогорске высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на западе и севере ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на западе и севере 15-20 м/с. По области и в городе Семей сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная.

В Акмолинской области ветер северо-западный, днем на севере порывы 15-18 м/с. На юге, севере, востоке и в центре высокая пожарная опасность. В Астане и Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается ветер северо-западный с порывами 15-20, временами 23-28 м/с.

Детальный прогноз на три дня – с 15 по 17 сентября 2026 года – по всей стране можно прочитать по той ссылке.