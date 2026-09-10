Опасная погода надвигается на Казахстан: где объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 11 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге области Улытау ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области дождь гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидаются временами дождь, гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. На севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В центре, на севере, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в центре области временами сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На северо-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидаются временами дождь, днем гроза. Ночью и утром туман.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град. Ветер северо-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, на западе, севере, востоке области сильный дождь, гроза, днем град. На севере, востоке области туман. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидаются дождь, временами сильный дождь.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 на западе, юге, востоке области порывы 25 м/с. На юге, востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный днем 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, утром и днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается юго-восточный ветер, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ночью и утром ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается ветер восточный с переходом на западный, порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что жара до +37°С и сильные дожди ожидаются в Казахстане.