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Общество

Главы спецслужб стран Центральной Азии и Азербайджана встретились в Бурабае

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:28 Фото: gov.kz
14 сентября 2026 года в Бурабае состоялась встреча глав специальных служб государств Центральной Азии и Азербайджана, посвященная обеспечению региональной безопасности в условиях современных угроз, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководители КНБ Казахстана, СГБ Азербайджана, ГКНБ Кыргызстана, ГКНБ Таджикистана, МНБ Туркменистана и СГБ Узбекистана.

Участники встречи обменялись оценками ситуации и обсудили вопросы противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, а также транснациональной преступности.

Достигнута договоренность продолжить тесное взаимодействие в целях дальнейшего укрепления региональной безопасности и стабильности.

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Канат Болысбек
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