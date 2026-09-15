Главы спецслужб стран Центральной Азии и Азербайджана встретились в Бурабае
Фото: gov.kz
14 сентября 2026 года в Бурабае состоялась встреча глав специальных служб государств Центральной Азии и Азербайджана, посвященная обеспечению региональной безопасности в условиях современных угроз, сообщает Zakon.kz.
В мероприятии приняли участие руководители КНБ Казахстана, СГБ Азербайджана, ГКНБ Кыргызстана, ГКНБ Таджикистана, МНБ Туркменистана и СГБ Узбекистана.
Участники встречи обменялись оценками ситуации и обсудили вопросы противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, а также транснациональной преступности.
Достигнута договоренность продолжить тесное взаимодействие в целях дальнейшего укрепления региональной безопасности и стабильности.
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