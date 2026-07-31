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Политика

Лидеры Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 14:56 Фото: akorda.kz
Главы государств Центральной Азии и Азербайджана договорились о дальнейшем сотрудничестве, приняв Чолпон-Атинскую декларацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды:

"По итогам неформальной Консультативной встречи главами государств Центральной Азии и Азербайджана была принята Чолпон-Атинская декларация".
президент Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 14:56

Фото: akorda.kz

президент Азербайджана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 14:56

Фото: akorda.kz

президент Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 14:56

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что на неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана президент Казахстана заявил, что Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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