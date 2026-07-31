Лидеры Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана договорились о дальнейшем сотрудничестве, приняв Чолпон-Атинскую декларацию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды:

"По итогам неформальной Консультативной встречи главами государств Центральной Азии и Азербайджана была принята Чолпон-Атинская декларация".

Ранее сообщалось, что на неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана президент Казахстана заявил, что Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории.