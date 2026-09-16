Алматинцев порадуют диковинными трехметровыми "исполинами"

В Алматы готовятся ко Дню города. И в рамках мероприятий в мегаполисе высадят разнообразные и диковинные растения, сообщает Zakon.kz.

Всего планируют высадить около 1,5 тыс. новых растений 32 видов.

"В город уже доставили крупномерные деревья высотой до 3,5 метра, декоративно сформированные хвойные, штамбовые растения, кустарники и цветущие многолетники", – сообщили в Управлении экологии и окружающей среды Алматы 16 сентября 2026 года.

Фото: акимат Алматы

Особенно среди завезенных деревьев выделяются взрослые с уже сформированными многоярусными кронами. Некоторые из них выполнены в стилистике садового бонсая. Форма создается заранее и сохраняется по мере дальнейшего роста дерева.

Фото: акимат Алматы

Среди растений есть лагерстремия индийская, черная сосна, гортензия метельчатая, розы, барбарис, эхинацея пурпурная, шалфей, вербена и другие декоративные культуры.

"Ассортимент для Алматы определяли совместно с китайскими специалистами. Перед его формированием были изучены климатические особенности города, температурные колебания и условия зимовки. В результате были отобраны виды и сорта с учетом их адаптации к местному климату", – рассказали в управлении.

В ближайшее время растения начнут высаживать на городских территориях.

Другое новшество в городе – яркое оформление набережной реки Есентай – вызвало у алматинцев жаркие споры.