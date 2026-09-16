"Каляки-маляки" или "стильный арт": новый яркий мурал на Есентае расколол жителей Алматы на два лагеря

В Алматы на набережной реки Есентай появился новый арт-объект, мнения о котором в социальных сетях разделились. Многие выступили с критикой: слишком "ядовитые" цвета и непонятная композиция, сообщает Zakon.kz.

Работающий над созданием этого масштабного мурала дизайнер выступил с объясняющим заявлением.

"Я дизайнер этого проекта, вижу много постов про этот мурал и вот что хочу сказать. Он не "аляпистый", в видео где женщина жалуется на него, выкручена яркость. Я снимал, никаких фильтров, можете посмотреть. Плюс под солнцем он рано или поздно все равно потеряет цвет. Он еще не закончен, на сегодняшний день нанесен только фон. Далее он будет дополняться и точно не будет "детским". Мы просим вашей поддержки, потому что проект сложный, мы стараемся сделать его хорошо. Мне нравится делать яркие дизайны для своего города. Это поднимает настроение, особенно в преддверии зимы", – написал Константин в Threads.

Мнения пользователей под его постом снова разделились. Кто-то продолжил критиковать созданное:

Блин, я сильно обрадовался, но конечная работа слабовата, лучше бы REPAS попросили.

Просто вбили в поисковик, взяли рандомное изображение, топорно сгенерировали… Этот бесблезик дешевая штамповка, там все неправильно – расположение колец, сама конструкция, бессмысленные узоры. Люди поэтому возмущены. Потому что нет идеи. Это не творчество и не искусство и никак не может быть арт-объектом. У вас получился винегрет.

Я здесь живу и ежедневно гуляю. И я хочу ощущать гармонию и спокойствие, а не изучать историю. Неужели вы не чувствуете особый вайб этого места и вам нужно его разукрасить муралами?

Не понимаю людей, которые говорят, что это красиво. Как могло прийти в голову разукрасить дорогу в красный цвет? Можно же было придумать что-то, что лучше сочетается с природными цветами, что-то менее кричащее… Или попросили бы хотя бы стрит-артистов, там хоть есть какая-то идея, сочетание цветов, смысл, а не эти каляки-маляки. Очень надеюсь, что выше Абая вы не будете ничего делать.

Это все совершенно не к месту, люди выходят на прогулку, чтобы отвлечься о повседневной суеты, для расслабления достаточно воды и насаждений, а от этой яркой картинки какой-то раздрай в голове, а не расслабление, простите, если бы у нас в Орбите на речке так все разрисовали, это было бы катастрофой для нас.

Это визуальный шум.

Ни о чем... Абракадабра! За зиму смоется.

Хорошо бы, если б смылось. Но такое г-творчество обычно живуче.

То, что вы делаете… это отсутствующее чувство стиля, вкуса и чувства меры.

Но есть люди, которым новый вид набережной понравился:

Мне нравится. Это лучше, чем пустые бетонные плиты. Не слушайте, это красиво очень.

А я вот хожу там гулять, и каждый раз смотрю, что добавилось. Так красиво, прям освещены значимые места нашего города. А как ребята работают с утра до ночи, обалденно получается.

Да не обращайте внимание на всех, многие даже этого не понимают. Все классно и шикарно.

Да офигенно! Ну не любят у нас новое, очень цепляются за привычное, устоявшееся. Ничего… Полюбят, привыкнут! Желаю успешного окончания проекта!

Буквально на днях прогуливалась и увидела эту красоту. Порадовалась, как красиво, ярко, стильно! И тут вброс. Не обращайте внимание и продолжайте свое красивое дело!

Мне очень нравится. В преддверии холодов особенно приятно, что в городе стало больше красок. Думаю, на эти муралы будет особенно приятно смотреть в пасмурные зимние дни.

Мне нравится! Алматы нужно больше красок.

Мне тоже нравится! Любят у нас критиковать направо и налево.

Подробнее об этом проекте в акимате Алматы рассказали накануне, 15 сентября. Там сообщили, что в основу проекта легли строки песен о городе. Они будут появляться по ходу прогулки, складываясь в единый визуальный рассказ. Идея стрит-арта рассчитана на движение – она раскрывается постепенно, пока человек идет вдоль Есентая. В работе используют профессиональные фасадные краски для наружных работ и специализированные граффити-краски.