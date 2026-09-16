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Общество

Казахстан ежегодно тратит 178 млрд тенге на импорт птицы и яиц: депутаты предложили изменить ситуацию

Птицеводство, птицефабрика, птицы, курица, яйца, клеточная батарея, яичные куры, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:26 Фото: primeminister.kz
Депутат Рабига Токсеитова на пленарном заседании Курултая 16 сентября 2026 года предложила создать в Казахстане собственную генетическую базу и открыть Национальный научно-исследовательский центр птицеводства, передает корреспондент Zakon.kz.

Рабига Токсеитова заявила, что в Казахстане растет производство мяса птицы и яиц.

"Это результат государственной поддержки. Однако, несмотря на рост объемов производства, необходимый для птицеводства основной генетический и племенной материал закупается за рубежом. По данным представителей отрасли, ежегодно из-за рубежа ввозятся цыплята и инкубационные яйца примерно на 178 млрд тенге, и эта сумма ежегодно увеличивается. Это означает зависимость нашей страны от зарубежной генетики, поставщиков, валютного курса, международной логистики и ветеринарно-санитарных ограничений", – отметила депутат.

По ее словам, Казахстану необходимо создавать собственную генетику, кроссы и технологии. А для этого предлагается создать Национальный научно-исследовательский центр птицеводства.

"В будущем это позволит снизить зависимость от импорта, сократить валютные расходы, повысить продуктивность птицы, снизить затраты на корма и себестоимость продукции, усилить биологическую безопасность, создать собственную научную школу и подготовить специалистов нового поколения. Кроме того, это откроет возможности для выхода отечественного племенного материала на рынки зарубежных государств", – резюмировала Токсеитова.

Ранее депутат Ажар Сагандыкова предложила пересмотреть подходы к определению размера вреда, причиненного растительному миру, и обеспечению соразмерности ответственности.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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