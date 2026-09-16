Ситуацией с безработной молодежью обеспокоен депутат: Подвержены деструктивным рискам

Депутат Дидарбек Дилдабек на пленарном заседании Курултая 16 сентября 2026 года предложил искать молодых людей, которые нигде не учатся и не работают, на крупных рынках, вокзалах, в рабочих поселках и пригородах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел данные Бюро национальной статистики, согласно которым доля молодежи в возрасте от 15 до 34 лет, которая нигде не учится и не работает (категория NEET), составляет 5,8%.

"Более 100 тыс. молодых граждан зарегистрированы как безработные, еще более 300 тыс. являются временно или скрыто безработными. Эта группа является наиболее уязвимой средой, подверженной деструктивным рискам", – отметил он.

Для изменения ситуации депутат предлагает направлять сотрудников молодежных ресурсных центров в места массового скопления молодежи – на крупные рынки, вокзалы, в рабочие поселки в пригородах – и организовывать выездные консультационные пункты.

Он также предлагает ввести уполномоченным министерствам автоматический алгоритм в системе "Smart Data Ukimet", чтобы в случае, если гражданин в возрасте от 15 до 35 лет прекращает обучение или по нему перестают поступать пенсионные взносы, направить ему через eGov Mobile адресное SMS-предложение.

"Предлагаем ввести мораторий на расходы из местных бюджетов на имиджевые форумы и акции, а сэкономленные средства направить на повышение заработной платы инспекторов молодежных ресурсных центров на сельском и районном уровнях", – резюмировал Дидарбек Дилдабек.

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