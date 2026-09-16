Зачем Курултаю Общественная палата при наличии Қазақстан Халық Кеңесі

Депутат Курултая Айдос Сарым на брифинге объяснил, чем будут отличаться функции Общественной палаты и Қазақстан Халық Кеңесі и почему их работа не будет дублироваться, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, не будет ли Общественная палата дублировать функции Қазақстан Халық Кеңесі, поскольку оба органа предполагают участие экспертов и общественных деятелей в обсуждении законодательных инициатив.

"Ну, я не соглашусь с вами. Знаете, почему? Во-первых, у Общественного совета есть свои полномочия, обязательства, обязанности, и они четко прописаны в законе, Конституции. Наверное, у Народного совета будет свой регламент. Все-таки у Народного совета функционал шире. Они могут инициировать очень трудные вопросы, причем их рекомендации носят более фундаментальный характер", – озвучил спикер.

По его словам, общественная палата при Курултае создается для совершенствования законопроектов, для того, чтобы наладить вот эту обратную связь по реализации тех законов, которые приняли депутаты Курултая.

"Понимаете, это чуть-чуть другое. Это прикладной для Курултая институт, который позволяет улучшать качество работы. Я допускаю, что какие-то эксперты будут одновременно и там, и здесь, но, тем не менее, я не считаю, что они являются дублированием", – продолжил депутат.

Ранее Айдос Сарым рассказал, будут ли министров и акимов приглашать на заседания Общественной палаты и в каком формате будет проходить обсуждение законопроектов.

Сегодня, 16 сентября 2026 года, депутаты на пленарном заседании приняли решение о создании Общественной палаты при Курултае Республики Казахстан I созыва.