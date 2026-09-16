#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.88
516.58
5.29
Политика

Зачем Курултаю Общественная палата при наличии Қазақстан Халық Кеңесі

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 13:05 Фото: quryltai.kz
Депутат Курултая Айдос Сарым на брифинге объяснил, чем будут отличаться функции Общественной палаты и Қазақстан Халық Кеңесі и почему их работа не будет дублироваться, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, не будет ли Общественная палата дублировать функции Қазақстан Халық Кеңесі, поскольку оба органа предполагают участие экспертов и общественных деятелей в обсуждении законодательных инициатив.

"Ну, я не соглашусь с вами. Знаете, почему? Во-первых, у Общественного совета есть свои полномочия, обязательства, обязанности, и они четко прописаны в законе, Конституции. Наверное, у Народного совета будет свой регламент. Все-таки у Народного совета функционал шире. Они могут инициировать очень трудные вопросы, причем их рекомендации носят более фундаментальный характер", – озвучил спикер.

По его словам, общественная палата при Курултае создается для совершенствования законопроектов, для того, чтобы наладить вот эту обратную связь по реализации тех законов, которые приняли депутаты Курултая.

"Понимаете, это чуть-чуть другое. Это прикладной для Курултая институт, который позволяет улучшать качество работы. Я допускаю, что какие-то эксперты будут одновременно и там, и здесь, но, тем не менее, я не считаю, что они являются дублированием", – продолжил депутат.

Ранее Айдос Сарым рассказал, будут ли министров и акимов приглашать на заседания Общественной палаты и в каком формате будет проходить обсуждение законопроектов.

Сегодня, 16 сентября 2026 года, депутаты на пленарном заседании приняли решение о создании Общественной палаты при Курултае Республики Казахстан I созыва.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Здание Курултая, Курултай РК
12:27, Сегодня
С акимами и министрами: как будет работать Общественная палата при Курултае
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
10:27, 20 мая 2026
Принят Конституционный закон "О Қазақстан Халық Кеңесі"
Жайсанбаев Канатбек, назначение
10:01, 08 июля 2026
Канатбек Жайсанбаев стал заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на церемонии вручения награды US Open
13:02, Сегодня
Теннис или ММА? Елена Рыбакина примерила роскошный чемпионский пояс в Нью-Йорке
Казахстанский &quot;вольник&quot; - один из фаворитов предстоящего ЧМ
12:42, Сегодня
Казахстан назвал состав на чемпионат мира по вольной борьбе
Мейирим Нурсултанов
12:28, Сегодня
"Он не проблема для меня": Нурсултанов сделал заявление перед титульным боем с Рамосом
Четыре спортсмена сборной Казахстана выступят на German Open G1
12:12, Сегодня
Четыре таеквондиста сборной Казахстана выступят на German Open G1
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: