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Общество

"Не площадка для продвижения интересов": депутат Курултая о лоббизме в Общественной палате

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:42 Фото: quryltai.kz
Депутат Курултая Тилектес Адамбеков на брифинге прокомментировал риски лоббирования частных интересов членами Общественной палаты при обсуждении законопроектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, какие гарантии предусмотрены для того, чтобы члены Общественной палаты не занимались лоббированием чьих-либо интересов при рассмотрении законопроектов.

"Мы для того и привлекаем экспертов в разных сферах и разных ассоциациях, чтобы они могли изъявить и показать свое мнение по какому-либо вопросу. Но Общественная палата не должна быть площадкой для того, чтобы кто-то продвигал свои интересы. Когда есть дискуссия разных взглядов, то тогда рождается истина", – озвучил депутат ⁠Тилектес Адамбеков.

Ранее депутат Курултая Айдос Сарым рассказал, будут ли министров и акимов приглашать на заседания Общественной палаты и в каком формате будет проходить обсуждение законопроектов.

Сегодня, 16 сентября 2026 года, депутаты на пленарном заседании приняли решение о создании Общественной палаты при Курултае Республики Казахстан I созыва.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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