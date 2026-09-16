Ждут до шести месяцев: депутат заявила о проблемах со сдачей экзаменов на права
Мейраш Шынасилова отметила, что, по информации граждан и автошкол, в Специализированных центрах обслуживания населения приходится долго ждать сдачи экзаменов.
"Иногда ожидание достигает шести месяцев. Свободные места заканчиваются мгновенно. Механизм записи непрозрачен: неизвестно, кому и каким образом предоставляется то или иное место. Там, где существует дефицит и отсутствует прозрачность, неизбежно появляются платные посредники", – уверена она.
Для решения проблемы депутат предлагает рассмотреть возможность продления рабочего времени специализированных ЦОНов до 20:00 и организации посменной работы экзаменаторов.
"Целесообразно также рассмотреть возможность организации дополнительных площадок для приема теоретических экзаменов на базе территориальных подразделений Национального центра тестирования и Агентства по делам государственной службы. Это позволило бы сократить очереди и повысить доступность сдачи экзаменов для граждан", – считает Мейраш Шынасилова.
Указала она и на проблему очередей на практический экзамен.
"В настоящее время практический экзамен в основном принимается только на автодромах специализированных ЦОНов. Например, наличие всего одного автодрома в городе Астане с населением около 2 млн человек вместе с агломерацией показывает масштаб проблемы. При этом можно использовать возможности частного сектора: многие передовые автошколы имеют собственные автодромы. Поэтому необходимо рассмотреть возможность установления единых технических, безопасных и организационных требований к приему практических экзаменов и привлечения к их проведению частных автодромов, соответствующих этим требованиям, посредством их аккредитации", – считает депутат.
А для исключения "помогайек" Мейраш Шынасилова предлагает рассмотреть возможность осуществления записи на экзамены исключительно через eGov и eGov Mobile, а также внедрения прозрачного и защищенного механизма автоматического распределения свободных мест.
"Это позволит предотвратить покупку и перепродажу очередей и обеспечить равные возможности для всех граждан при записи на экзамен", – резюмировала депутат.
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