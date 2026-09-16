Ждут до шести месяцев: депутат заявила о проблемах со сдачей экзаменов на права

Депутат Мейраш Шынасилова на пленарном заседании Курултая 16 сентября 2026 года рассказала, как можно усовершенствовать действующий порядок экзаменов для получения водительского удостоверения, передает корреспондент Zakon.kz.

Мейраш Шынасилова отметила, что, по информации граждан и автошкол, в Специализированных центрах обслуживания населения приходится долго ждать сдачи экзаменов.

"Иногда ожидание достигает шести месяцев. Свободные места заканчиваются мгновенно. Механизм записи непрозрачен: неизвестно, кому и каким образом предоставляется то или иное место. Там, где существует дефицит и отсутствует прозрачность, неизбежно появляются платные посредники", – уверена она.

Для решения проблемы депутат предлагает рассмотреть возможность продления рабочего времени специализированных ЦОНов до 20:00 и организации посменной работы экзаменаторов.

"Целесообразно также рассмотреть возможность организации дополнительных площадок для приема теоретических экзаменов на базе территориальных подразделений Национального центра тестирования и Агентства по делам государственной службы. Это позволило бы сократить очереди и повысить доступность сдачи экзаменов для граждан", – считает Мейраш Шынасилова.

Указала она и на проблему очередей на практический экзамен.

"В настоящее время практический экзамен в основном принимается только на автодромах специализированных ЦОНов. Например, наличие всего одного автодрома в городе Астане с населением около 2 млн человек вместе с агломерацией показывает масштаб проблемы. При этом можно использовать возможности частного сектора: многие передовые автошколы имеют собственные автодромы. Поэтому необходимо рассмотреть возможность установления единых технических, безопасных и организационных требований к приему практических экзаменов и привлечения к их проведению частных автодромов, соответствующих этим требованиям, посредством их аккредитации", – считает депутат.

А для исключения "помогайек" Мейраш Шынасилова предлагает рассмотреть возможность осуществления записи на экзамены исключительно через eGov и eGov Mobile, а также внедрения прозрачного и защищенного механизма автоматического распределения свободных мест.

"Это позволит предотвратить покупку и перепродажу очередей и обеспечить равные возможности для всех граждан при записи на экзамен", – резюмировала депутат.

Ранее депутат Ажар Сагандыкова предложила пересмотреть подходы к определению размера вреда, причиненного растительному миру, и обеспечению соразмерности ответственности.

