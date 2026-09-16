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Политика

Токаев предложил объединить технологии Кореи и ресурсы Казахстана

Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 17:03 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на первом бизнес-саммите "Центральная Азия – Республика Корея" указал на большие возможности, связанные с укреплением сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что Казахстан предпринимает усилия для того, чтобы успешно развиваться в этом направлении.

"В нашей стране создали отдельное министерство, открыли Международный центр Alem.ai, запустили два суперкомпьютера. Этот год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, что придало серьезный импульс развитию данной отрасли. Мы реализуем ряд флагманских инициатив, в том числе строительство "Долины центров обработки данных" мощностью один гигаватт. Укрепляется кадровый и научный потенциал. Начал работу первый в стране специализированный университет – Qazaq AI Research University. Для продвижения нашего технологического партнерства на качественно новый уровень предлагаем создать Центр передовых технологий "Центральная Азия – Корея", возможно, на базе Alem.ai в Астане".Касым-Жомарт Токаев

Отдельный блок его выступления был посвящен сфере сельского хозяйства. Глава государства сообщил, что по итогам прошлого года Казахстан собрал рекордный урожай зерновых – порядка 27 млн тонн.

"Экспорт агропромышленной продукции осуществляется более чем в 70 стран мира, достигнув 7 млрд долларов. Казахстан располагает земельными ресурсами, в то время как Корея – признанный лидер в области высокоэффективного и технологичного сельского хозяйства. Предлагается объединить наши конкурентные преимущества и создать совместный кластер пищевой промышленности, ориентированный на производство, глубокую переработку и экспорт продукции на внешние рынки. Казахстан предлагает корейским компаниям не просто емкий рынок, а широкие возможности для размещения производств, внедрения технологий и выхода на рынки евразийского континента. Это откроет новые перспективы для корейского бизнеса и обеспечит реальный мультипликативный эффект для всего региона".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, в заключительной части Токаев отметил, что экономический успех нашего региона неотделим от устойчивого развития каждой из наших стран.

"Укрепление взаимосвязанности Центральной Азии позволит в полной мере раскрыть ее совокупный экономический потенциал, создать новые возможности для международного бизнеса и придать дополнительный импульс реализации масштабных совместных проектов. Уверен, что углубление сотрудничества с Республикой Корея – одним из мировых технологических и экономических лидеров – позволит ускорить достижение этих целей", – подытожил глава РК.

Ранее Токаев рассказал о новых проектах Казахстана и Кореи на 19 млрд долларов. Подробнее – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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