МИД РК предупредил казахстанцев перед поездками за границу

Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге рассказал, из-за каких нарушений казахстанцы чаще всего попадают в сложные ситуации за рубежом и о чем следует помнить перед поездкой, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, МИД неоднократно отмечал случаи, когда граждане РК попадали в сложные ситуации за рубежом из-за незнания или несоблюдения законов страны пребывания, в том числе миграционных, визовых, транзитных и таможенных требований.

"Прежде всего, речь идет о случаях с нарушением сроков пребывания, попытками провоза запрещенных либо незадекларированных товаров, а также несоблюдении правил транзита и пребывания в иностранных государствах. В этой связи мы хотели бы призвать наших соотечественников перед выездом за границу внимательно изучать законодательство, визовые и миграционные требования страны назначения, а также государств транзита. Особое внимание нужно уделять срокам действия паспортов, виз, разрешений на пребывание и других официальных документов", – сказал Жанболат Усенов.

Кроме того, он порекомендовал оформлять медицинскую страховку, приобретать авиабилеты только через официальные сервисы, соблюдать требования авиакомпаний по багажу и транзиту, не передавать документы третьим лицам, а также не брать для перевозки чужие сумки, посылки и иные передачи, содержимое которых достоверно неизвестно.

"Гражданам, которые выезжают за рубеж для лечения, обучения или на работу, следует заранее удостовериться в законности оформления всех документов, приглашений, трудовых контрактов и разрешений. Крайне важно проверять и договоренности с организаторами массовых поездок, а также планировать действия для экстренных случаев. Дипломатические и консульские учреждения РК оказывают гражданам необходимую консульскую и правовую помощь в рамках своей компетенции, но ответственность за соблюдение законодательства страны пребывания и выполнение установленных требований несет непосредственно сам гражданин", – озвучил спикер.

Ранее официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов рассказал, почему Таиланд пересмотрел решение о 60-дневном безвизовом режиме для граждан 93 стран, включая Казахстан.