Почему Таиланд пересмотрел безвизовый режим: в МИД РК назвали причины

Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге 16 сентября 2026 года рассказал, почему Таиланд пересмотрел решение о 60-дневном безвизовом режиме для граждан 93 стран, включая Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для граждан ряда государств.

"По сути, власти Таиланда отменили свое же принятое два года назад одностороннее решение, по которому единый 60-дневный безвизовый режим был введен для граждан 93 стран и территорий, включая Казахстан. Тайская сторона сообщила, что пересмотр этого решения был вызван необходимостью актуализации миграционной политики с учетом вопросов национальной безопасности и экономических факторов", – сказал Жанболат Усенов.

Он подчеркнул, что соответствующее решение Кабинета министров Таиланда вступило в силу 15 сентября 2026 года.

"Что это означает для РК? С 15 сентября в отношении граждан Казахстана будет применяться подписанное ранее соглашение между правительствами РК и Королевства Таиланд об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований. В соответствии с этим соглашением граждане РК могут находиться в Таиланде до 30 календарных дней с момента въезда. При этом суммарный срок безвизового пребывания в Таиланде не должен превышать 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода. Другими словами, теперь граждане РК могут находиться в Таиланде без визы не 60 дней, а 30. В этой связи гражданам Казахстана, планирующим поездки в Таиланд, рекомендуется учитывать изменения миграционного режима", – сказал официальный представитель МИД РК.

Он подчеркнул, что для пребывания в стране более 30 дней следует оформить соответствующую визу.

7 сентября 2026 года казахстанцев предупреждали об изменении правил въезда в Китай. Что изменилось, можно прочитать по этой ссылке.

