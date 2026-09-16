Казахстанцев могут выдворить из Грузии за работу без разрешения

Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге рассказал о новых миграционных правилах Грузии для иностранцев и предупредил казахстанцев об ответственности за работу без соответствующего разрешения, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер поведал об изменении миграционного законодательства Грузии.

"С 1 сентября 2026 года осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности без предусмотренного законодательством Грузии права на работу включается в перечень оснований для их выдворения из страны. Для граждан Казахстана сохраняется безвизовый режим въезда и пребывания в Грузии сроком на 365 дней. То есть наши граждане могут находиться там сроком до года без визы. Вместе с тем необходимо учитывать, что безвизовый режим предоставляет право на въезд и пребывание в стране, но не дает права на осуществление трудовой деятельности", – озвучил Жанболат Усенов.

Он также отметил, что осуществление оплачиваемой трудовой деятельности без соответствующего разрешения предусматривает административную ответственность.

"В случае выдворения иностранному гражданину также может быть запрещен повторный въезд на территорию Грузии на срок от 2 до 5 лет. В этой связи гражданам Казахстана, планирующим трудоустройство, осуществление предпринимательской либо иной оплачиваемой деятельности в Грузии, настоятельно рекомендуется до начала такой деятельности убедиться в наличии предусмотренного грузинским законодательством права на работу", – дополнил официальный представитель МИД РК.

Он подчеркнул, что МИД Казахстана призывает граждан строго соблюдать законодательство и миграционные правила Грузии, заблаговременно уточнять требования в зависимости от цели поездки и не допускать нарушений, которые могут повлечь штраф, выдворение из страны и ограничения на последующий въезд.