Квартиры-призраки: в Усть-Каменогорске раскрыли мошенническую схему на 186 млн тенге

В Усть-Каменогорске раскрыли крупную мошенническую схему. 30-летний мужчина предлагал желающим дешевые квартиры, обещая помощь в покупке жилья по госпрограмме. Пострадали 25 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, афера длилась почти полтора года. Мошенник продавал клиентам несуществующие квадратные метры, принимая оплату наличными или банковскими переводами. Позже под различными предлогами он требовал еще денег – якобы на оформление документов. Люди верили, но ключей так и не дождались. В итоге подозреваемого задержали. Он уже признал свою вину.

Как уточняется, общий ущерб составил 186 млн 445 тыс. тенге.

В полиции призывают граждан быть бдительными и напоминают: перед покупкой жилья необходимо тщательно проверять законность сделки.

"Для убедительности он даже арендовал квартиру и показывал ее потерпевшим как их будущее жилье. В результате от его действий пострадали 25 человек". Замначальника управления криминальной полиции ДП ВКО Даулет Нурманбеков

Ранее сообщалось, что казахстанка решила подзаработать на мошенничестве, но финал оказался плачевным.