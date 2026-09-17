Казахстанец душил, бил по животу и пытал беременную жену три месяца

Осужденный за истязание в течение трех месяцев беременной жены казахстанец дошел до суда высшей инстанции, чтобы смягчить наказание, сообщает Zakon.kz.

В Кассационном суде рассказали, что житель Северо-Казахстанской области с августа по октябрь 2024 года систематически совершал насильственные действия в отношении своей беременной жены.

"Он неоднократно применял к потерпевшей физическое и психологическое насилие: наносил удары по голове, лицу, плечам и животу, душил, привязывал за шею шнуром от пылесоса, а также удерживал в помещении, запугивал и препятствовал обращению за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

За это суд первой инстанции осудил его к 4 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

Дело дошло до Кассационного суда, где посчитали, что вина осужденного полностью подтверждена.

"Позиция потерпевшей согласуется с показаниями очевидцев, видеозаписью происшествия, а также медицинскими документами и заключениями судебных экспертиз, зафиксировавшими телесные повреждения и факт беременности. Правовых оснований для смягчения наказания не имеется, назначенное наказание является справедливым и соразмерным степени тяжести преступления. В связи с чем постановление судебной коллегии и приговор оставлены без изменения", – говорится в сообщении суда.

Другой казахстанец пошел в высшую судебную инстанцию из-за приговора в 5 лет колонии за то, что изрезал ножом знакомого. Он утверждал, что сделал это в рамках самозащиты.

