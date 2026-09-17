#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
444.88
513.26
5.28
Общество

Казахстанец душил, бил по животу и пытал беременную жену три месяца

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 10:38 Фото: pexels
Осужденный за истязание в течение трех месяцев беременной жены казахстанец дошел до суда высшей инстанции, чтобы смягчить наказание, сообщает Zakon.kz.

В Кассационном суде рассказали, что житель Северо-Казахстанской области с августа по октябрь 2024 года систематически совершал насильственные действия в отношении своей беременной жены.

"Он неоднократно применял к потерпевшей физическое и психологическое насилие: наносил удары по голове, лицу, плечам и животу, душил, привязывал за шею шнуром от пылесоса, а также удерживал в помещении, запугивал и препятствовал обращению за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

За это суд первой инстанции осудил его к 4 годам лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

Дело дошло до Кассационного суда, где посчитали, что вина осужденного полностью подтверждена.

"Позиция потерпевшей согласуется с показаниями очевидцев, видеозаписью происшествия, а также медицинскими документами и заключениями судебных экспертиз, зафиксировавшими телесные повреждения и факт беременности. Правовых оснований для смягчения наказания не имеется, назначенное наказание является справедливым и соразмерным степени тяжести преступления. В связи с чем постановление судебной коллегии и приговор оставлены без изменения", – говорится в сообщении суда.

Другой казахстанец пошел в высшую судебную инстанцию из-за приговора в 5 лет колонии за то, что изрезал ножом знакомого. Он утверждал, что сделал это в рамках самозащиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
кассационный суд
13:58, 08 сентября 2026
Казахстанец изрезал знакомого ножом и посчитал 5 лет тюрьмы слишком суровым наказанием
Самолет, самолеты, аэропорт
14:10, 28 мая 2026
Семья россиян купила тур во Вьетнам, но беременную жену не пустили в самолет в Астане
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
14:20, 19 сентября 2024
Отцу троих детей из Атырау, который не хочет жить с беременной женой, отказали в разводе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Волейболистка сборной Казахстана Айгуль Мулькибаева
11:02, Сегодня
Женская сборная Казахстана по волейболу с победы начала выступление на Азиаде
Алькарас на турнире US Open
10:49, Сегодня
Карлос Алькарас официально гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP
Главный тренер &quot;Балтики&quot; высказался об игре против &quot;Зенита&quot; Нуралы Алипа
10:33, Сегодня
Главный тренер "Балтики" высказался об игре против "Зенита" Нуралы Алипа
Дастан Сатпаев с мячом в форме &quot;Бёрнли&quot;
10:18, Сегодня
Суперкомпьютер определил место "Бёрнли" Дастана Сатпаева по итогам Чемпионшипа
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: