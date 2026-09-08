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Общество

Казахстанец изрезал знакомого ножом и посчитал 5 лет тюрьмы слишком суровым наказанием

кассационный суд, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 13:58 Фото: Кассационный суд/сгенерировано ИИ
Казахстанца осудили на 5 лет за то, что он жестоко изрезал ножом знакомого. Но он остался недоволен приговором и дошел до Кассационного суда с требованием смягчить наказание, сообщает Zakon.kz.

В суде 8 сентября 2026 года рассказали, что житель Уральска в своей квартире нанес знакомому удары ножом в область головы, грудной клетки, живота, спины и бедра. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд первой инстанции осудил его по ч.1 ст.106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на 5 лет лишению свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

"В кассационной жалобе Г. просил отменить предыдущие судебные решения и изменить квалификацию его действий, так как инициатором конфликта и нападения с ножом был потерпевший. Он, действуя в целях самообороны, отобрал нож и нанес им ответные удары", – сообщили в суде.

Но Кассационный суд доводы осужденного о необходимой обороне признал несостоятельными.

"Согласно исследованным доказательствам, Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес потерпевшему не менее 10 ударов ножом в жизненно важные органы, причинив множественные ранения и опасное для жизни кровотечение. При этом потерпевший не оказывал сопротивления, с его стороны отсутствовало нападение или иные опасные действия, требующие защиты, а характер его травм и обстоятельства происшествия указывали, что нападение было со стороны Г." – отметили в суде.

В итоге Кассационный суд подтвердил законность квалификации действий осужденного по ч.1 ст.106 УК, соразмерность назначенного наказания и соблюдение процессуальных требований при рассмотрении дела.

В Актобе ранее вынесли приговор 16-летнему подростку, который зарезал мать и тяжело ранил бабушку. Из-за диагноза "шизофрения"его освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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