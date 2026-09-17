В Минтруда Казахстана сделали важное заявление по соцвыплатам

Как в Казахстане получить социальные выплаты и не попасться на уловки мошенников, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В ведомстве напомнили, что в стране действует система обязательного социального страхования, которая предусматривает выплаты гражданам при наступлении определенных социальных рисков. Социальные отчисления за работников перечисляют работодатели в Государственный фонд социального страхования.

По данным фонда, за январь – август 2026 года социальные выплаты получили 1 млн 64 тыс. человек. Общая сумма выплат составила около 527 млрд тенге.

Стоит уточнить, что выплаты предусмотрены в шести случаях:

при утрате трудоспособности,

потере кормильца или работы,

потере дохода в связи с беременностью и родами,

усыновлением новорожденного ребенка,

уходом за ребенком до полутора лет.

Однако в МТСЗН предупреждают, что в социальных сетях гражданам могут предлагать помощь в оформлении или продлении социальных выплат. При этом обращаться к посредникам и платить за такие услуги не требуется.

Также казахстанцам настоятельно рекомендуют не соглашаться на оформление фиктивных трудовых отношений или предоставление недостоверных сведений ради получения выплаты. При выявлении неправомерного получения средства подлежат возврату, а за умышленное предоставление заведомо ложных сведений может наступить ответственность.

К примеру, в 2025 году в 12 регионах страны возбудили более 30 уголовных дел, связанных с незаконным получением социальных выплат. В пяти регионах были вынесены семь судебных приговоров. По данным ведомства, в некоторых случаях граждан вовлекали в подобные схемы через объявления в социальных сетях.

"При оформлении выплат не следует передавать посторонним данные удостоверения личности, банковской карты, коды из SMS, сведения об ЭЦП и другую конфиденциальную информацию. Актуальные условия и порядок назначения социальных выплат можно узнать на официальных ресурсах ведомства, Государственного фонда социального страхования и портале eGov. Также получить консультацию можно по номеру 1414". Пресс-служба МТСЗН РК

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