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Общество

Рекордные 2,2 трлн тенге инвестиций в туризм: на что именно направлены средства

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 13:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве туризма и спорта рассказали, на что именно будут направлены рекордные 2,2 трлн тенге инвестиций, привлеченные в сферу туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что этот показатель отражает не объем фактически освоенных инвестиций, а совокупную стоимость инвестиционных проектов в сфере туризма, сформированных с 2025 года по настоящее время.

"Часть указанных проектов реализуется, остальные находятся на различных стадиях подготовки и реализации. Основная доля проектов приходится на строительство и развитие курортных зон, гостиничных комплексов, баз отдыха, объектов придорожного сервиса и иной туристской инфраструктуры", – говорится в ответе министерства на запрос редакции.

Также сообщается, что в 2026 году завершена реализация 16 объектов размещения, включая гостиницы, дома отдыха и придорожные комплексы с местами для проживания.

Ранее мы писали, что крупные объекты придорожного сервиса начнут устанавливать в Казахстане с 2026 года.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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