Более 140 гостиниц и санаториев построят в Казахстане в 2027 году

В Министерстве туризма и спорта поделились планами по строительству новых гостиниц и баз отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, по итогам первого полугодия 2026 года в Казахстане насчитывалось 2 625 мест размещения, включая гостиницы, мотели и пансионаты отдыха.

"При этом в стране представлен широкий выбор доступных вариантов отдыха и размещения, в том числе в Щучинско-Боровской курортной зоне, туристских зонах Мангистау и Туркестана, а также в Алтайской курортной зоне. Согласно информации местных исполнительных органов, до конца 2027 года планируется ввести в эксплуатацию 141 объект размещения, включая гостиницы, придорожные комплексы с номерами, базы отдыха и санатории", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из общего количества 48 проектов предусматривают строительство непосредственно гостиничных объектов.

Ранее в Митуризма рассказали, на что именно будут направлены рекордные 2,2 трлн тенге инвестиций.