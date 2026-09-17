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Туризм

Более 140 гостиниц и санаториев построят в Казахстане в 2027 году

Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, катания на Шымбулаке, катания на Чимбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 14:11 Фото: pexels
В Министерстве туризма и спорта поделились планами по строительству новых гостиниц и баз отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, по итогам первого полугодия 2026 года в Казахстане насчитывалось 2 625 мест размещения, включая гостиницы, мотели и пансионаты отдыха.

"При этом в стране представлен широкий выбор доступных вариантов отдыха и размещения, в том числе в Щучинско-Боровской курортной зоне, туристских зонах Мангистау и Туркестана, а также в Алтайской курортной зоне. Согласно информации местных исполнительных органов, до конца 2027 года планируется ввести в эксплуатацию 141 объект размещения, включая гостиницы, придорожные комплексы с номерами, базы отдыха и санатории", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из общего количества 48 проектов предусматривают строительство непосредственно гостиничных объектов.

Ранее в Митуризма рассказали, на что именно будут направлены рекордные 2,2 трлн тенге инвестиций.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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