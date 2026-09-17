Алматы и Шымкент прогреются до +32°С, Астану ждут дожди: обновленный прогноз на 18-20 сентября

Фото: unsplash

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 18, 19 и 20 сентября 2026 года по Астане, Алматы и Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

Астана 18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +23...+25°С.

19 сентября: переменная облачность, ночью дождь, днем в первой половине дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +19...+21°С.

20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +20...+22°С. Алматы 18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +27...+29°С.

19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +29...+31°С.

20 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С. Шымкент 18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +30...+32°С.

19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +30...+32°С.

20 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +26...+28°С. Материал по теме Бабье лето в Алматы: в город вернется летняя жара до +31°С С прогнозом на ближайшие дни – с 18 по 19 сентября 2026 года – по всей стране можно ознакомиться по этой ссылке.

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