Палец астанчанки застрял в аппарате для мороженого

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из магазинов района Нура у девушки застрял палец в аппарате для изготовления мороженого, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 18 сентября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, спасатели с помощью электрического инструмента разрезали конструкцию аппарата и освободили палец девушки. Медицинская помощь ей не потребовалась.

В МЧС напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно звоните по номеру 112.

А в одном из торговых центров города Семей у женщины застряла нога в эскалаторе.