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Общество

Палец астанчанки застрял в аппарате для мороженого

Мороженое, аппарат для изготовления мороженого , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 07:44 Фото: pexels
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из магазинов района Нура у девушки застрял палец в аппарате для изготовления мороженого, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 18 сентября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, спасатели с помощью электрического инструмента разрезали конструкцию аппарата и освободили палец девушки. Медицинская помощь ей не потребовалась.

В МЧС напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно звоните по номеру 112.

А в одном из торговых центров города Семей у женщины застряла нога в эскалаторе.

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Камила Салкымбаева
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