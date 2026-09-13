Как в фильме ужасов: эскалатор зажал ногу женщины в Семее
Фото: МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров города Семей у женщины застряла нога в эскалаторе, сообщает Zakon.kz.
Пострадавшей оказалась женщина 1990 года рождения.
"С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали технологическое отверстие между двумя эскалаторами и освободили ногу женщины", – сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
После освобождения женщине оказали первую медицинскую помощь.
А в Караганде спасатели вызволили маленького ребенка, упавшего в яму, вырытую возле жилого дома для установки столба.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript