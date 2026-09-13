Как в фильме ужасов: эскалатор зажал ногу женщины в Семее

Фото: МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров города Семей у женщины застряла нога в эскалаторе, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшей оказалась женщина 1990 года рождения. "С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали технологическое отверстие между двумя эскалаторами и освободили ногу женщины", – сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК. После освобождения женщине оказали первую медицинскую помощь. А в Караганде спасатели вызволили маленького ребенка, упавшего в яму, вырытую возле жилого дома для установки столба.

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