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Общество

Как в фильме ужасов: эскалатор зажал ногу женщины в Семее

Нога, эксалатор, спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 03:41 Фото: МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров города Семей у женщины застряла нога в эскалаторе, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшей оказалась женщина 1990 года рождения.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали технологическое отверстие между двумя эскалаторами и освободили ногу женщины", – сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

После освобождения женщине оказали первую медицинскую помощь.

А в Караганде спасатели вызволили маленького ребенка, упавшего в яму, вырытую возле жилого дома для установки столба.

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Камила Салкымбаева
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