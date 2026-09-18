Обмен машины на новую дачу закончился для казахстанца приговором

Казахстанец получил срок за то, что забрал свою бывшую машину у другого человека, не дождавшись оплаты за нее, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Кассационном суде, двое мужчин договорились, что один отдает автомобиль-эвакуатор "Газель", а взамен второй строит ему дачу. Но договоренность не была выполнена, и автомобиль или деньги за него не вернули обратно.

Автовладелец пытался решить вопрос через полицию, но ему пояснили, что спор необходимо разрешать в суде в гражданском порядке. Тогда 9 мая 2025 года мужчина самостоятельно забрал автомобиль, который к тому времени уже принадлежал третьему лицу.

В итоге суд приговорил казахстанца за самоуправство к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. С учетом амнистии наказание сократили и определили условным. В пользу последнего собственника с осужденного взыскан материальный ущерб в виде стоимости автомобиля – 4,6 млн тенге.

Но потерпевшая (последняя владелица "Газели") обратилась с кассационной жалобой, в которой просила признать действия осужденного хищением, увеличив сумму ущерба и ужесточить наказание.

"Принимая решение по делу, Кассационный суд исходил из того, что К. забрал автомобиль потому, что считал его своим и хотел вернуть, а не для того, чтобы украсть чужое имущество и распорядиться им", – отметили в суде.

Поэтому его действия правильно квалифицированы как самоуправство, а не хищение.

Кассационный суд также указал на правильность присужденного размера причиненного ущерба – 4,6 млн тенге. Он определен с учетом стоимости автомобиля, показаний свидетелей и заключения специалиста о его рыночной стоимости.

Кассационный суд оставил апелляционный приговор без изменения.

Другой казахстанец пытался в Кассационном суде смягчить приговор в 4 года колонии, который он получил за истязание своей беременной жены в течение нескольких месяцев.