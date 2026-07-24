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Общество

Без машин и денег остались более 30 казахстанцев

Автомобильные мошенники, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 08:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Свыше 30 казахстанских автовладельцев не могут получить деньги за свои проданные машины, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что пострадавшие ранее обратились в компанию, которая обещала своим клиентам продать их автомобили за короткие сроки без снижения рыночной стоимости. Однако деньги автовладельцам не перечислили, а потом и вовсе перестали выходить с ними на связь, передает "Astana TV".

Со слов клиентов сомнительной компании, уже на следующий день после того, как они оставили машины в автосалоне, их перерегистрировали на директора компании. Сейчас, по их словам, часть автомобилей уже несколько раз перепродана или находится в ломбардах, а некоторые машины до сих пор стоят в автосалоне. Но к ним нет доступа, и владельцам остается только смотреть на них.

В Департаменте полиции рассказали, что фигуранты этого дела уже задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования создана специальная следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Алматинской области", – прокомментировал ситуацию официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

В Астане женщина обманула более 60 человек. Она обещала им помочь быстро оформить ипотеку и декретные выплаты. Общая сумма ущерба превысила полмиллиарда тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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