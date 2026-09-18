День города изменит движение автобусов в Алматы: что нужно знать пассажирам

Фото: Zakon.kz

В Алматы временно изменятся схемы движения автобусов №17, 46, 93 и 123. Это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню города и перекрытием движения по улице Омарова в районе школы-гимназии №148, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Транспортного холдинга, ограничения будут действовать с 15:00 18 сентября до 20:00 19 сентября. Маршрут №17 В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – улица Жумабаева (запад) – далее по схеме. В южном направлении: улица Жумабаева (восток) – улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме. Маршрут №46 В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме. В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме. Маршрут №93 В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме. В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме. Маршрут №123 В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме. В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме. Ранее стало известно, из чего на самом деле складывается стоимость проезда в автобусах Алматы.

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