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Общество

День города изменит движение автобусов в Алматы: что нужно знать пассажирам

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 11:31 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно изменятся схемы движения автобусов №17, 46, 93 и 123. Это связано с проведением праздничных мероприятий ко Дню города и перекрытием движения по улице Омарова в районе школы-гимназии №148, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Транспортного холдинга, ограничения будут действовать с 15:00 18 сентября до 20:00 19 сентября.

Маршрут №17

В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – улица Жумабаева (запад) – далее по схеме.

В южном направлении: улица Жумабаева (восток) – улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме.

Маршрут №46

В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме.

В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме.

Маршрут №93

В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме.

В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме.

Маршрут №123

В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме.

В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме.

Ранее стало известно, из чего на самом деле складывается стоимость проезда в автобусах Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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