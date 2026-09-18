День города изменит движение автобусов в Алматы: что нужно знать пассажирам
Согласно информации Транспортного холдинга, ограничения будут действовать с 15:00 18 сентября до 20:00 19 сентября.
Маршрут №17
В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – улица Жумабаева (запад) – далее по схеме.
В южном направлении: улица Жумабаева (восток) – улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме.
Маршрут №46
В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме.
В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме.
Маршрут №93
В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме.
В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме.
Маршрут №123
В северном направлении: улица Серикова (восток) – улица Жансугурова (север) – далее по схеме.
В южном направлении: улица Жансугурова (юг) – улица Серикова (запад) – далее по схеме.
Ранее стало известно, из чего на самом деле складывается стоимость проезда в автобусах Алматы.