#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.88
516.58
5.29
Общество

Не только топливо: из чего на самом деле складывается стоимость проезда в автобусах Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 13:06 Фото: Zakon.kz
Из чего складывается стоимость одной поездки в автобусе Алматы? Об этом решили 16 сентября 2026 года подробно рассказать Zakon.kz в городском Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта.

Специалисты подчеркивают, что стоимость поездки – это не только цена за то, чтобы доставить пассажира из одной точки в другую.

"В нее входят расходы на топливо, электроэнергию, ежедневный технический осмотр автобусов, замену запчастей и шин. Также из этих средств выплачивается заработная плата водителям, механикам, ремонтным специалистам и диспетчерам".Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Также говорится о том, что на сегодня для содержания и обеспечения стабильной работы общественного транспорта требуются значительные средства.

"За последние годы значительно выросли цены на топливо и запчасти. Большую часть этих расходов берет на себя государство. В результате автобусные парки продолжают работать стабильно", – добавили в ведомстве.

К сожалению, в настоящее время растет число пассажиров, которые уклоняются от оплаты проезда и пользуются общественным транспортом бесплатно.

"Каждая неоплаченная поездка влияет на средства, которые могли бы быть направлены на обновление транспортного парка, ремонт транспорта и открытие новых маршрутов". Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

В заключительной части обращения жителей города просят своевременно оплачивать проезд.

Стоимость одной поездки на автобусе в Алматы составляет 120 тенге. Оплату можно произвести с помощью электронной транспортной карты, через мобильное приложение или по SMS, так как оплата наличными в общественном транспорте города полностью исключена.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 13:06
Рюкзаки снять, пассажиров выпустить: жителям Алматы напомнили правила поездок в автобусах

Также мы уже предупреждали, что в Алматы с 10 сентября 2026 года временно изменят схемы движения автобусов №111, №10, №10А и №22.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
улица Саина в Алматы
11:39, 06 августа 2026
Почему на улице Саина срочно снизили скорость и "перерезали" полосы, объяснили алматинцам
вокзал, работники, ремонт
11:36, 15 сентября 2026
Масштабная реконструкция вокзала Алматы-1 близится к финалу: появились новые кадры
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
16:04, 02 сентября 2026
Рюкзаки снять, пассажиров выпустить: жителям Алматы напомнили правила поездок в автобусах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на церемонии вручения награды US Open
13:02, Сегодня
Теннис или ММА? Елена Рыбакина примерила роскошный чемпионский пояс в Нью-Йорке
Казахстанский &quot;вольник&quot; - один из фаворитов предстоящего ЧМ
12:42, Сегодня
Казахстан назвал состав на чемпионат мира по вольной борьбе
Мейирим Нурсултанов
12:28, Сегодня
"Он не проблема для меня": Нурсултанов сделал заявление перед титульным боем с Рамосом
Четыре спортсмена сборной Казахстана выступят на German Open G1
12:12, Сегодня
Четыре таеквондиста сборной Казахстана выступят на German Open G1
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: