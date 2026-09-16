Не только топливо: из чего на самом деле складывается стоимость проезда в автобусах Алматы

Из чего складывается стоимость одной поездки в автобусе Алматы? Об этом решили 16 сентября 2026 года подробно рассказать Zakon.kz в городском Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта.

Специалисты подчеркивают, что стоимость поездки – это не только цена за то, чтобы доставить пассажира из одной точки в другую.

"В нее входят расходы на топливо, электроэнергию, ежедневный технический осмотр автобусов, замену запчастей и шин. Также из этих средств выплачивается заработная плата водителям, механикам, ремонтным специалистам и диспетчерам". Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

Также говорится о том, что на сегодня для содержания и обеспечения стабильной работы общественного транспорта требуются значительные средства.

"За последние годы значительно выросли цены на топливо и запчасти. Большую часть этих расходов берет на себя государство. В результате автобусные парки продолжают работать стабильно", – добавили в ведомстве.

К сожалению, в настоящее время растет число пассажиров, которые уклоняются от оплаты проезда и пользуются общественным транспортом бесплатно.

"Каждая неоплаченная поездка влияет на средства, которые могли бы быть направлены на обновление транспортного парка, ремонт транспорта и открытие новых маршрутов". Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы

В заключительной части обращения жителей города просят своевременно оплачивать проезд.

Стоимость одной поездки на автобусе в Алматы составляет 120 тенге. Оплату можно произвести с помощью электронной транспортной карты, через мобильное приложение или по SMS, так как оплата наличными в общественном транспорте города полностью исключена.

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Также мы уже предупреждали, что в Алматы с 10 сентября 2026 года временно изменят схемы движения автобусов №111, №10, №10А и №22.