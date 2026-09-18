#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
444.58
510.29
5.27
Общество

Когда воспитание ребенка может обернуться уголовным делом в Казахстане

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 12:12 Фото: freepik
Прокурор отдела прокуратуры района "Есиль" Астаны Карлыгаш Ергалиева 18 сентября 2026 года объяснила, где проходит грань между воспитанием ребенка и жестоким обращением, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, в каких случаях речь идет о побоях или легком вреде здоровью, а когда действия в отношении ребенка могут считаться жестоким обращением.

"В данном случае необходимо установить, какие именно последствия наступили для потерпевшего. То есть, если доказательствами установлено, что причинен легкий вред здоровью, соответственно, есть умышленное причинение легкого вреда здоровью. Если установлены телесные повреждения, но не причинившие вреда здоровью, соответственно, статья 109-1 – побои. Уголовная ответственность по статье 140 Уголовного кодекса наступает тогда, когда родитель систематически применяет жестокие методы воспитания в отношении ребенка, грубо относится, применяет насилие в воспитании, соответственно, это относится к жестокому обращению", – ответила Карлыгаш Ергалиева.

Также журналисты спросили, с какими случаями чаще всего сталкиваются на практике.

"При рассмотрении дел данной категории в первую очередь обращается внимание на правильную квалификацию действий. То есть необходимо четко разграничивать статьи 108-1, 109-1 от, к примеру, истязаний. У нас предусмотрена статья 110 Уголовного кодекса. Также здесь предусмотрено физическое, психическое насилие, но с особой жестокостью. Соответственно, здесь необходимо устанавливать обстоятельства совершенного конфликта и своевременно фиксировать доказательства. То есть нанесение удара должно быть зафиксировано медицинским освидетельствованием в виде фотофиксации, показаниями свидетелей", – перечислила прокурор.

Она также отметила, что если пострадавшим является ребенок, закон предусматривает для него повышенную правовую защиту.

Ранее Карлыгаш Ергалиева рассказала, почему даже один удар может повлечь уголовную ответственность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Семья, родители, родитель, дети, ребенок
12:29, Сегодня
Сколько в Казахстане платят за рождение ребенка и как получить деньги
Полицейский пистолет, пистолет полицейского, наручники
11:57, Сегодня
Даже один удар может повлечь уголовную ответственность – полиция Астаны
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
14:56, 20 мая 2026
27 уголовных дел за сталкинг завели в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пятиборье
13:35, Сегодня
Четверо казахстанских пятиборцев вышли в финал Азиатских игр
Роберт Пан
13:21, Сегодня
Казахстанский баскетболист Пан будет играть в клубе из Гонконга
Матч &quot;Астана&quot; - &quot;Кайрат&quot; стал самым посещаемым в истории КПЛ
13:02, Сегодня
Матч "Астана" - "Кайрат" стал самым посещаемым в истории КПЛ
Кашымбек Кункабаев
12:40, Сегодня
Бронзовый призёр Олимпиады Кункабаев назначен спортивным директором "Совета спортсменов"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: