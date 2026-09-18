Когда воспитание ребенка может обернуться уголовным делом в Казахстане

Прокурор отдела прокуратуры района "Есиль" Астаны Карлыгаш Ергалиева 18 сентября 2026 года объяснила, где проходит грань между воспитанием ребенка и жестоким обращением, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили, в каких случаях речь идет о побоях или легком вреде здоровью, а когда действия в отношении ребенка могут считаться жестоким обращением.

"В данном случае необходимо установить, какие именно последствия наступили для потерпевшего. То есть, если доказательствами установлено, что причинен легкий вред здоровью, соответственно, есть умышленное причинение легкого вреда здоровью. Если установлены телесные повреждения, но не причинившие вреда здоровью, соответственно, статья 109-1 – побои. Уголовная ответственность по статье 140 Уголовного кодекса наступает тогда, когда родитель систематически применяет жестокие методы воспитания в отношении ребенка, грубо относится, применяет насилие в воспитании, соответственно, это относится к жестокому обращению", – ответила Карлыгаш Ергалиева.

Также журналисты спросили, с какими случаями чаще всего сталкиваются на практике.

"При рассмотрении дел данной категории в первую очередь обращается внимание на правильную квалификацию действий. То есть необходимо четко разграничивать статьи 108-1, 109-1 от, к примеру, истязаний. У нас предусмотрена статья 110 Уголовного кодекса. Также здесь предусмотрено физическое, психическое насилие, но с особой жестокостью. Соответственно, здесь необходимо устанавливать обстоятельства совершенного конфликта и своевременно фиксировать доказательства. То есть нанесение удара должно быть зафиксировано медицинским освидетельствованием в виде фотофиксации, показаниями свидетелей", – перечислила прокурор.

Она также отметила, что если пострадавшим является ребенок, закон предусматривает для него повышенную правовую защиту.

Ранее Карлыгаш Ергалиева рассказала, почему даже один удар может повлечь уголовную ответственность.