Используемый в автобусах отечественный металл соответствует всем международным стандартам – директор QazTehna

В Казахстане производятся комфортные и современные автобусы – производство осуществляется на заводе QazTehna, в городе Сарань. Представители СМИ во время пресс-тура смогли увидеть воочию сам процесс, передает корреспондент Zakon.kz.

Вместе с коммерческой техникой объемы производства достигают 12 тысяч единиц в год.

"Наша производительная мощность порядка 2 тысяч единиц. Если считать еще коммерческую технику, это еще около 10 тысяч. Когда-то без коммерческой техники мы выпускали только 1,2 тысячи единиц в год, теперь мы значительно увеличили", – сказал директор QazTehna по производству Александр Мизгулин.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Отчасти таких результатов помогло достигнуть использование в работе металла, который производится также в стране – на заводах Qarmet, откуда и поставляют оцинкованную сталь для QazTehna.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

По словам Мизгулина, такой подход дает ряд преимуществ – это дешевле и помогает усилить позиции компании в борьбе за рынок. При этом качество используемого металла не подвергается сомнению – сталь прошла проверку за рубежом.

"Мы отправляли металл совместно со специалистами Qarmet – его разработали под руководством брендодержателя. Он прошел все тесты, все испытания", – заверил спикер.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Мизгулин объяснил, что закуп материалов у казахстанского производителя помогает компании экономить на логистике, ведь производство стали ведется в соседнем городе.

Для штамповочного производства используется оцинкованная сталь марки 08ПС, 08КП, выпускаемая металлургическим комбинатом Qarmet. Металл поставляется в различной толщине и применяется при производстве городских, туристических и школьных автобусов Yutong.

При этом запуск собственного штамповочного производства позволил QazTehna увеличить уровень локализации выпуска автобусов более чем на 11% и сократить зависимость от импортных кузовных компонентов.

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

В свою очередь, в холдинге Qarmet подчеркнули, что поставка стали для отечественного машиностроения является одним из направлений промышленной кооперации с казахстанскими предприятиями.

Использование продукции компании в производстве автобусов подтверждает востребованность отечественного металла в машиностроении и способствует формированию производственных цепочек внутри страны.

Развитие этого направления также связано с программой модернизации Qarmet, предусматривающей расширение выпуска металлопродукции для строительной, машиностроительной и автомобильной отраслей.

О том, как модернизация цехов позволит Qarmet производить больше металла, читайте в материале.