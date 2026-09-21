Используемый в автобусах отечественный металл соответствует всем международным стандартам – директор QazTehna
Вместе с коммерческой техникой объемы производства достигают 12 тысяч единиц в год.
"Наша производительная мощность порядка 2 тысяч единиц. Если считать еще коммерческую технику, это еще около 10 тысяч. Когда-то без коммерческой техники мы выпускали только 1,2 тысячи единиц в год, теперь мы значительно увеличили", – сказал директор QazTehna по производству Александр Мизгулин.
Отчасти таких результатов помогло достигнуть использование в работе металла, который производится также в стране – на заводах Qarmet, откуда и поставляют оцинкованную сталь для QazTehna.
По словам Мизгулина, такой подход дает ряд преимуществ – это дешевле и помогает усилить позиции компании в борьбе за рынок. При этом качество используемого металла не подвергается сомнению – сталь прошла проверку за рубежом.
"Мы отправляли металл совместно со специалистами Qarmet – его разработали под руководством брендодержателя. Он прошел все тесты, все испытания", – заверил спикер.
Мизгулин объяснил, что закуп материалов у казахстанского производителя помогает компании экономить на логистике, ведь производство стали ведется в соседнем городе.
Для штамповочного производства используется оцинкованная сталь марки 08ПС, 08КП, выпускаемая металлургическим комбинатом Qarmet. Металл поставляется в различной толщине и применяется при производстве городских, туристических и школьных автобусов Yutong.
При этом запуск собственного штамповочного производства позволил QazTehna увеличить уровень локализации выпуска автобусов более чем на 11% и сократить зависимость от импортных кузовных компонентов.
В свою очередь, в холдинге Qarmet подчеркнули, что поставка стали для отечественного машиностроения является одним из направлений промышленной кооперации с казахстанскими предприятиями.
Использование продукции компании в производстве автобусов подтверждает востребованность отечественного металла в машиностроении и способствует формированию производственных цепочек внутри страны.
Развитие этого направления также связано с программой модернизации Qarmet, предусматривающей расширение выпуска металлопродукции для строительной, машиностроительной и автомобильной отраслей.
О том, как модернизация цехов позволит Qarmet производить больше металла, читайте в материале.