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Общество

Более миллиона казахстанцев присоединились к проекту "Читающая нация"

Школьная библиотека, школьные библиотеки, учебники, книги, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 12:59 Фото: akorda.kz
Более миллиона казахстанцев зарегистрировались для участия в республиканском проекте "Читающая нация". Проект реализуется в рамках исполнения указа главы государства Касым-Жомарта Токаева "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации".

Участники могут выбрать одно из семи конкурсных направлений. После регистрации им предстоит в течение шести месяцев прочитать 15 книг и пройти несколько этапов отбора на уровне организаций, районов, городов и регионов. На региональном этапе участники будут соревноваться в командном формате.

Министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев отметил высокий интерес казахстанцев к проекту и подчеркнул, что развитие культуры чтения является общей задачей. Более миллиона регистраций всего за две недели свидетельствуют о востребованности инициативы среди населения.

По итогам регионального этапа около четырех тысяч участников продолжат борьбу за звание "Читатель года". Победители регионального отбора получат денежные премии: 600 тысяч тенге за первое место, 450 тысяч тенге – за второе и 300 тысяч тенге – за третье.

Следующий этап предусматривает подготовку эссе, презентацию прочитанных произведений и выступление перед экспертным жюри. По его итогам от каждого региона будут определены по 10 лучших читателей.

В республиканском финале в Астане примут участие 200 человек из всех 20 регионов страны. Им предстоит пройти тестирование, конкурсные задания и публичные выступления перед жюри. По итогам финала будут определены 10 лучших читателей Казахстана. Каждый из них получит главный приз в размере 10 миллионов тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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