В Атырау открылся Центр подготовки олимпийского резерва

В Атырау введен в эксплуатацию новый Центр подготовки олимпийского резерва, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии открытия спортивного объекта принял участие аким области Болат Акчулаков, который отметил, что новый Центр олимпийского резерва является результатом конкретной поддержки, оказываемой спортсменам.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Спорт – это не только соревнования и победы. Это большая школа, которая укрепляет дух и воспитывает в молодежи дисциплину и трудолюбие. Наша главная цель – создать необходимые условия для регулярных занятий спортом детей и молодежи, с раннего возраста поддерживать талантливых спортсменов и воспитывать чемпионов, которые смогут достойно защищать честь страны на международных соревнованиях. Мы надеемся, что новый тренировочный центр будет служить этим целям. Здесь наши спортсмены не только будут тренироваться, но и смогут сделать еще один шаг навстречу своей большой мечте. Центр подготовки олимпийского резерва – это не просто новое здание, это начало новых побед. Болат Акчулаков

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Подрядчиком проекта выступило ТОО "Vek-Stroy-Com". Строительные работы начались 1 мая 2025 года. Центр представляет собой современный тренировочный комплекс с тремя спортивными залами и необходимой инфраструктурой. Общая площадь здания составляет 1 881 квадратный метр. В новом центре созданы условия для подготовки спортсменов по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, таэквондо и боксу, также предусмотрены фитнес-залы. В спортивные секции планируется привлечь около 300 воспитанников.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

По словам директора КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва" Рашита Кулбаева, открытие нового комплекса позволит вывести систему подготовки спортсменов на качественно новый уровень.

Сейчас в центре занимаются 290 спортсменов в возрасте от 16 до 25 лет. На их базе планируется формирование областной сборной команды. Помимо региональных тренеров, мы планируем привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа. После полного ввода центра в эксплуатацию здесь будет организована подготовка спортсменов к республиканским и международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм. Рашит Кулбаев

В рамках торжественной церемонии состоялось символическое перерезание ленты. Гости также ознакомились с работой центра, спортивными залами и современным оборудованием.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Новый объект создает дополнительные возможности для развития олимпийских видов спорта в Атырау, повышения спортивного мастерства молодых атлетов и укрепления системы подготовки спортивного резерва региона.