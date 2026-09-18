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События

Первый в Центральной Азии: Токаев обсудил подготовку к ЧМ по настольному теннису

глава ITTF, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 15:50 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 18 сентября 2026 года принял президента Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петру Сёрлинг, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, президент РК поблагодарил Сёрлинг за последовательную поддержку развития настольного тенниса в Казахстане, отметив, что страна придает большое значение сотрудничеству с международной федерацией.

Президент Казахстана также заявил о растущем интересе казахстанской молодежи к настольному теннису, которым систематически занимаются более 260 тысяч человек. По его словам, государство активно развивает специализированную инфраструктуру, необходимую для подготовки спортивного резерва и проведения соревнований.

Глава государства далее выразил особую благодарность Сёрлинг за содействие в организации чемпионата мира по настольному теннису, который состоится в 2027 году в Астане и станет первым мировым первенством по этому виду спорта, проводимым в Центральной Азии.

Токаев, совещание, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 15:50

Фото: akorda.kz

Собеседники подчеркнули историческое значение предстоящего чемпионата мира, отметив, что его проведение придаст существенный импульс развитию настольного тенниса не только в Казахстане, но и во всем регионе.

В свою очередь руководитель ITTF поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за всестороннюю поддержку настольного тенниса в нашей стране, а также поделилась планами федерации по дальнейшей популяризации данного вида спорта.

После беседы глава государства наградил Петру Сёрлинг орденом "Достық" II степени за вклад в развитие настольного тенниса в Казахстане.

Токаев, глава ITTF, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 15:50

Фото: akorda.kz

Немного ранее во Дворце Независимости состоялась церемония вручения верительных грамот Токаеву чрезвычайными и полномочными послами восьми стран.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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