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Общество

До +33°С, а затем дожди: синоптики рассказали о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 15:58 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, ожидаются ли дожди в крупнейших городах Казахстана с 19 по 21 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 19 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.
  • 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
  • 21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.

Алматы

  • 19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо- восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.
  • 20 сентября: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 21 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

Шымкент

  • 19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
  • 20 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.
  • 21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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