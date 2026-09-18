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Общество

В Карагандинской области молодежи показали цену правовых ошибок

студенты, ученики, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 16:00 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
15 тысяч студентов Карагандинской области приняли участие в форуме "Жастар – Заң мен тәртіптің тірегі". Форум организован прокуратурой Карагандинской области совместно с акиматом области, сообщает Zakon.kz.

Студентам показали реальные истории сверстников, чьи попытки заработать на наркотиках, интернет-мошенничестве и дропперстве закончились уголовными делами. За последние пять лет в Казахстане 800 человек в возрасте до 21 года были осуждены по таким преступлениям.

Одна из главных тем форума — ответственность за собственные решения. Также студентам рассказали о правовой грамотности, предупреждении наркопреступлений, мошенничества и киберпреступлений.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул важность формирования правового сознания молодежи.

аким Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 16:00

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Сегодня на формирование взглядов и поведения молодежи все больше влияет цифровая среда, прежде всего социальные сети. Особенно восприимчивы к этому подростки: стремление быстро заработать порой приводит их к серьезным ошибкам и даже преступлениям. Поэтому, как отмечает Глава государства, наша задача – говорить с молодым поколением об ответственности, порядочности и уважении к закону на понятном ему языке и в современных форматах. Ермаганбет Булекпаев

О том, что преступность все активнее перемещается в интернет, говорил и прокурор области Мурат Тлеубердиев. По его словам, правоохранительным органам приходится осваивать новые методы борьбы с такими преступлениями, а молодые специалисты могут привнести в эту работу свежие идеи.

Криминальная среда воспользовалась достижениями научно-технического прогресса. Такие преступления, как мошенничество, продажа наркотиков, ушли в интернет-пространство. Правоохранительные органы перестраивают свою работу, разрабатывают новые методики раскрытия преступлений. Колоссальное значение в этом деле имеют свежий взгляд и новаторский подход. Яркое творческое мышление, живость ума, выработка новых решений – это то, чем обладают именно молодые люди. Поэтому на вас возлагаются большие надежды.Мурат Тлеубердиев

При этом на форуме говорили не только о запретах и наказании. Студентам представили проекты Next Urpaq, Jas Fund и "Өзіңнен баста", которые помогают молодым людям развивать навыки, искать работу и реализовывать собственные инициативы.

Такие форумы нужны, потому что они создают прямой диалог между молодежью и представителями власти. Нам важно не только слышать друг друга, но и понимать, что мнение молодых людей действительно имеет значение. Мы следующее поколение, которому предстоит развивать нашу страну, и уже сегодня должны учиться принимать ответственные решения. Особенно важно говорить с молодежью о законе, дисциплине и ответственности. Законы работают в полной мере тогда, когда мы сами их уважаем и соблюдаем. студентка Карагандинского медицинского университета Шапағат Құрманғазықызы

В рамках форума состоялось открытие на юридическом факультете Карагандинского национального университета аудитории будущего прокурора.

Здесь будут проходить занятия по дисциплине "Прокурорский надзор" с участием действующих сотрудников прокуратуры.

Форум прошел в открытом и интерактивном формате. Студенты участвовали в играх, открытых диалогах и панельных дискуссиях, где могли задавать вопросы экспертам, обсуждать реальные ситуации и предлагать свои решения.

На форуме благодарственными письмами акима и прокурора области отметили молодых людей за активное участие в общественной жизни, гражданскую позицию, уважение к принципам закона и порядка.

Также благодарности получили родители — за достойное воспитание своих детей и вклад в формирование ответственных граждан страны.

Мероприятие проведено в рамках продвижения концепции "Закон и порядок" и направлено на повышение правовой культуры молодежи, профилактику правонарушений и формирование ответственного отношения к принимаемым решениям.

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Айсулу Омарова
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