#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.06
566.32
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
510.06
566.32
6.32
События

КНБ на границе Казахстана с Россией задержал грузовик с 29 мигрантами

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:42 Фото: pxhere
12 мая 2025 года в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области пограничниками пресечена попытка нелегальной миграции. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Известно, что при досмотре грузовой автомашины, следовавшей транзитом в Россию, среди перевозимого груза обнаружены 29 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

"По данному факту Департаментом Пограничной службы КНБ по Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 394 (Организация незаконной миграции) Уголовного кодекса РК".Пресс-служба КНБ РК

Ранее в КНБ заявили, что в Турции задержан беглый экс-глава "Астана LRT" Талгат Ардан. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ
События
18:25, Сегодня
В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ
Сара Назарбаева жива – Айдос Укибай
События
17:03, Сегодня
Сара Назарбаева жива – Айдос Укибай
Уголь, редкоземельные металлы, золото: какие богатства нашли еще в недрах Казахстана
События
16:50, Сегодня
Уголь, редкоземельные металлы, золото: какие богатства нашли еще в недрах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: