КНБ на границе Казахстана с Россией задержал грузовик с 29 мигрантами

Фото: pxhere

12 мая 2025 года в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области пограничниками пресечена попытка нелегальной миграции. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Известно, что при досмотре грузовой автомашины, следовавшей транзитом в Россию, среди перевозимого груза обнаружены 29 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. "По данному факту Департаментом Пограничной службы КНБ по Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 394 (Организация незаконной миграции) Уголовного кодекса РК". Пресс-служба КНБ РК Ранее в КНБ заявили, что в Турции задержан беглый экс-глава "Астана LRT" Талгат Ардан. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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