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Общество

Тайный синий паспорт: полиция выступила с предупреждением к бывшим казахстанцам

паспорта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 08:59 Фото: ДП ВКО
Некоторые казахстанцы, приобретя гражданство другой страны, оставляют себе отечественные синие паспорта и пользуются ими. Это незаконно и влечет наказание, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 августа 2026 года предупредили в Департаменте полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области, где 35 человек наказали за это нарушение.

"С начала года более 550 гражданам зарегистрирована утрата гражданства Казахстана. Основная часть из них приобрела гражданство других государств. При этом некоторые продолжают пользоваться казахстанскими документами для въезда и проживания в стране, рассчитывая сохранить социальные, пенсионные и другие государственные льготы", – рассказали в ДП.

В 26 случаях из 35 выявленных граждане не сообщили в установленный срок о приобретении иностранного гражданства, еще девять продолжили использовать паспорт или удостоверение личности Республики Казахстан.

Один из таких случаев сотрудники миграционной службы выявили у 64-летней жительницы Усть-Каменогорска. Она приобрела гражданство другого государства, однако вовремя не сообщила об этом и продолжила пользоваться казахстанскими документами. Во время проверки документы у женщины изъяли, а утрату гражданства зарегистрировали.

"Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает: законодательство Республики Казахстан не допускает двойного гражданства. При приобретении гражданства других государств необходимо своевременно сообщить об этом в миграционную службу и сдать документы Республики Казахстан", – обратились в полиции.

Отметим, что за двойное гражданство в Казахстане наказывают крупным штрафом или выдворением за пределы страны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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