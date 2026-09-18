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Общество

Аэропорт Тараза привлекли к ответственности за высокие цены на авиакеросин

Аэропорт, Тараз, антимонопольная служба, авиатопливо, авиакеросин, цены , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 20:45 Фото: gov.kz
Международный аэропорт Аулие-Ата в Таразе оштрафовали и лишили десятков миллионов тенге дохода за искусственное завышение цен на авиакеросин. Предприятие пыталось оспорить итоги антимонопольного расследования, но проиграло суд, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана. По их данным, в ходе расследования были установлены нарушения антимонопольного законодательства: руководство аэропорта установило монопольно высокую цену на авиакеросин.

Предприятие попыталось обжаловать результаты проверки в судах первой и апелляционной инстанций.

Однако судебная коллегия по административным делам Жамбылского областного суда признала выводы антимонопольщиков законными и обоснованными, после чего аэропорт полностью признал свою вину.

"Предприятие привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" с наложением административного штрафа в размере 3,2 млн тенге и конфискацией монопольного дохода в размере 25,2 млн тенге, полученного в результате осуществления монополистической деятельности", – подчеркнули в Агентстве.

Кроме того, антимонопольный орган предписал аэропорту устранить выявленные нарушения и привести цены на топливо в соответствие с законодательством.

Ранее в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по городу Алматы рассказали, как изменится порядок оплаты за парковку на "Медеу".

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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