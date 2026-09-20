#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
446.56
512.34
5.3
Общество

Неблагоприятные условия: "Казгидромет" предупредил жителей нескольких городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 06:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 20 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 20 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Уральск, Атырау, Актобе, Алматы и ночью – в городе Костанай.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

20 сентября 2026 года по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение. Подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Город, грязный воздух, дома
08:50, 14 сентября 2026
Жителей нескольких городов предупредил "Казгидромет"
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
07:51, 16 сентября 2026
"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и еще нескольких городов
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:14, 06 сентября 2026
"Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рината Султанова готовится к старту
07:39, Сегодня
Казахстанская велогонщица Султанова завоевала первое "золото" Казахстана на Азиаде
Вадим Яковлев в матче с БАТЭ
00:48, 20 сентября 2026
"Нафтан" с Яковлевым прервал серию без побед в чемпионате Беларуси
Джон ван ’т Схип на тренировочном сборе сборной Казахстана
00:20, 20 сентября 2026
"Словакия – фаворит": Джон ван ’т Схип оценил шансы Казахстана на старте Лиги наций
Состав сборной Казахстана на матч против Таиланда в Кубке Дэвиса
23:45, 19 сентября 2026
"Было очень нервно": Скатов прокомментировал решающую победу Казахстана в Кубке Дэвиса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: