Неблагоприятные условия: "Казгидромет" предупредил жителей нескольких городов

Синоптики предупреждают жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 20 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 20 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Павлодар, Уральск, Атырау, Актобе, Алматы и ночью – в городе Костанай.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

20 сентября 2026 года по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение. Подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.