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События

Жителей нескольких городов предупредил "Казгидромет"

Город, грязный воздух, дома, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 08:50 Фото: pexels
Синоптики предупреждают жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 14 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромет", 14 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Актобе, Атырау, ночью в городе Усть-Каменогорск.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Кроме того, на 14 сентября объявлено штормовое предупреждение в Астане, Алматы и нескольких областях Казахстана.

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Камила Салкымбаева
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