"Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов

Синоптики предупреждают жителей девяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 6 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

6 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Алматы, Темиртау, Караганде, а также ночью в Жезказгане, Усть-Каменогорске, Семее, Актобе и Атырау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в 15 областях Казахстана на 6 сентября объявили штормовое предупреждение.