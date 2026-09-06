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События

"Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей девяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 6 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

6 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Алматы, Темиртау, Караганде, а также ночью в Жезказгане, Усть-Каменогорске, Семее, Актобе и Атырау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в 15 областях Казахстана на 6 сентября объявили штормовое предупреждение.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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