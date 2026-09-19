Опубликовано штормовое предупреждение на 20 сентября

"Казгидромет" штормовое предупреждение на 20 сентября 2026 года. В списке оказался весь Казахстан – Астана, Алматы, Шымкент и все 17 областей, сообщает Zakon.kz.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. На юге, севере, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем порывы ветра до 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Конаеве вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге и в центре Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе и юге Мангистауской области ожидаются небольшой дождь и гроза. На севере и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

Ночью и утром на западе и севере области Улытау ожидаются дождь и гроза, на востоке и в центре – небольшой дождь и гроза. Днем на юге области ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидаются небольшой дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе и юге Карагандинской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная, на севере и востоке также ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на северо-западе, юге, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем на юго-западе и в горных районах временами 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и севере Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской области ожидается туман. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке и в центре Павлодарской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Днем на юге и в горных районах области Жетысу ожидаются дождь и гроза. В районе Алакольских озер ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

По области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юге – чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 20 сентября.