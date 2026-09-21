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Общество

"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 22 сентября 2026 года

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:42 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз на предстоящий вторник, 22 сентября 2026 года. В нем говорится, что в некоторых регионах Казахстана ожидаются дожди с грозами, а в других – погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, с прохождением атмосферных фронтальных разделов дожди с грозами ожидаются на западе, востоке, юго-востоке, в центре страны.

"На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. Ночью и утром на западе, северо-западе, севере, востоке, в центре РК ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также из прогноза следует, что в ряде регионов республики ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Павлодарской, Карагандинской областях, в областях Абай, Жетысу, на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской, в южной половине Акмолинской, на востоке, юге Северо-Казахстанской, на западе, севере, в центре Мангистауской, на востоке Атырауской, на юге, востоке Алматинской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Улытау, на западе, юге, северо-востоке, в центре Актюбинской, на западе, севере, востоке Карагандинской, на севере Павлодарской, Акмолинской, на юге Атырауской, на северо-востоке Мангистауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей, на северо-западе, юге области Абай, на севере, юге, востоке, в центре области Жетысу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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