События

Снова дожди со снегом: опубликован прогноз погоды на 22 марта

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 15:57 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 22 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье, в трех частях РК ожидается неустойчивая погода.

"На западе, севере, юге страны под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки (дождь, снег), на крайнем западе, в горных районах южных областей – дождь с грозой". РГП "Казгидромет"

На остальной территории сохранится погода без осадков.

По республике также прогнозируют туман, на севере, в центре – гололед, на западе, севере, юге усиление – ветра, на западе – с пыльной бурей.

Ранее в Казахстане был побит абсолютный температурный рекорд за всю историю.

